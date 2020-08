START FÜR BÜRGERBETEILIGUNG ZUR „TULLN STRATEGIE 2030“ AM 17. AUGUST

TULLN (pa). Themen wie Digitalisierung, Klimakrise und Bevölkerungswachstum stellen uns laufend vor neue Herausforderungen. Die Stadtgemeinde Tulln möchte bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet sein und erarbeitet daher derzeit die „Tulln Strategie 2030“. Mit 17. August startet dazu ein breiter Bürgerbeteiligungsprozess. Darin werden die im Vorfeld von ExpertInnen erstellten Analysen und Vorschläge vorgestellt und die BürgerInnen zum Einbringen von Anregungen und Ideen für die Zukunft der Stadtgemeinde angeregt – offline und online.

Zukunftskompass wird erstellt

Alle 10 bis 15 Jahre erstellen Gemeinden mit ihren Stadtentwicklungskonzepten einen „Zukunfts-Kompass“. Das Ziel: Eine vordefinierte Richtschnur, wie sich die Stadtgemeinde in verschiedenen Themenbereichen weiterentwickeln soll.

Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk: „Mit der „Tulln Strategie 2030“ wollen wir diesmal einen ganz besonderen Weg gehen: Es werden zukunftsentscheidende Themen wie Digitalisierung und Klimaschutz in das Konzept aufgenommen, von ExpertInnen Vorschläge erarbeitet und diese in einem umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess vorgestellt und Feedback eingeholt. Denn die Zukunft geht uns alle an.“

ExpertInnen, Politik und BürgerInnen arbeiten zusammen

Für die „Tulln Strategie 2030“ haben zunächst nationale und internationale ExpertInnen Zukunftsvisionen für die Themen Örtliche Raumplanung, Energieraumplanung, Mobilität, Klimaneutrale Stadtgemeinde, CO2-Neutralität, StadtGrün, Digitalisierung, und Innenstadtentwicklung und Wirtschaft speziell für Tulln aufbereitet. Anschließend konnten die Mitglieder des Gemeinderates ihre Anmerkungen und Ideen einbringen. Mit 17. August beginnt nun der breite Bürgerbeteiligungsprozess.

Bürgerbeteiligungsprozess: 17. August bis 11. September

Nun sind die BürgerInnen am Zug: In einem professionell von der auf Bürgerpartizipation spezialisierten Agentur „nonconform“ begleiteten Prozess erhält die Bevölkerung in verschiedenen Formaten Einblick in die erarbeiteten Ideen und Vorhaben und kann bis 11. September Rückmeldung zu diesen Visionen für ihre Heimatgemeinde geben.

Vorgesehen sind folgende Schritte

Postwurfsendung mit Informationen zum Prozess: Im Postkasten ab ca. 17. August

Plakat-Ausstellung und analoge Ideenwand im Rathaus: ab ca. 17. August

Plakate zu den Experten-Analysen und -Vorschlägen; Möglichkeit, selbst Ideen abzugeben (Ideenbox)

Projektwebsitewww.tulln.at/vision: ONLINE AB 17. AUGUST

Texte, Videos und Podcasts zu den Experten-Analysen und -Vorschlägen; Möglichkeit, selbst Ideen abzugeben (digitale Ideenwand)

Digital geführter Stadtspaziergang: ab ca.17. August

Für insgesamt über 20 Standorten in ganz Tulln werden speziell für den jeweiligen Ort relevante Informationen aufbereitet. An den jeweiligen Standorten sind mittels QR-Code über das eigene Smartphone kurze Aussagen der verschiedenen ExpertInnen zu hören.

Ideenboxen an 11 Standorten in der Stadtgemeinde Tulln: ab ca. 17. August

Ideen und Anregungen können auf bereitliegende Zettel geschrieben oder gezeichnet, und anschließend in bereitgestellte Ideenboxen geworfen werden. Die Boxen werden laufend geleert und die Inhalte ab Ende August an der analogen Ideenwand im Rathaus sowie auf der Projektwebsite ergänzt.

Standorte der Boxen: Rathaus (Bürgerservice), Aubad (Hauptkasse), Rosenarcade (Erdgeschoss), Bio am Platz, Café Wagner, Bäckerei Felber am Hauptbahnhof, Bürgerservice Langenlebarn, Tullnerfelderhof Staasdorf, Dorfzentrum Nitzing, Bäckerei Burger Neuaigen und weitere Standorte – halten Sie die Augen offen! Alle Standorte finden Sie außerdem auf der Projektwebsite.

Stadtgeflüster – digitale Workshops am 2. und 9. September, jeweils 18 – 20 Uhr

Die eingebrachten Ideen der BürgerInnen werden gemeinsam mit den Fachbeiträgen der ExpertInnen verknüpft und besprochen.

LIVE auf der Projektwebsite am 2. und 9. September, jeweils 18 – 20 Uhr

Themen am 2. September: Energieraumplanung, CO2, Raumplanung, StadtGrün

Themen 9. September: Innenstadt, Raumplanung, Mobilität

Zwischenbilanz am Freitag, 11. September, ab 19 Uhr im Rathaus/Atrium

Die Essenzen aus den Workshops werden präsentiert und ein Zwischenresümee gezogen.

ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmerzahl! Aufgrund der gesetzlichen COVID 19-Richtlinien und im Sinne der Sicherheit der BürgerInnen kann die Veranstaltung im Atrium nur mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Es gibt daher auch die Möglichkeit, online auf der Projektwebsite live von zu Hause aus mit dabei zu sein.

Anmeldung zur Teilnahme im Atrium im Vorfeld der Veranstaltung auf der Projektwebsite oder unter Tel. 02272 690 103.

LIVE-Übertragung der Veranstaltung auf der Projektwebsite

Schluss-Präsentation am Donnerstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus/Atrium

Vorstellung der Tulln Strategie 2030

ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmerzahl! Aufgrund der gesetzlichen COVID 19-Richtlinien und im Sinne der Sicherheit der BürgerInnen kann die Veranstaltung im Atrium nur mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Es gibt daher auch die Möglichkeit, online auf der Projektwebsite live von zu Hause aus mit dabei zu sein.

Anmeldung zur Teilnahme im Atrium im Vorfeld der Veranstaltung auf der Projektwebsite oder unter Tel. 02272 690 103.

LIVE-Übertragung der Veranstaltung auf der Projektwebsite