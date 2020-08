Technologie, Finanzspritze und Digitalisierung: Ziele der Wirtschaftsentscheider.



ZENTRALRAUM NÖ. Es ist kein einfacher Zeitpunkt zu dem Helmut Schwarzl, Geschäftsführer von Geberit in Pottenbrunn, die Führung der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer NÖ übernommen hat:



„Es ist eine herausfordernde Zeit, nicht nur für die Industrie, sondern für die gesamte Wirtschaft“,

ist sich der neue Obmann bewusst. „Doch wenn die letzten Monate eines gezeigt haben, dann dass die rund eintausend Betriebe unserer Branche Verantwortung zeigen und durch ihren Einsatz dazu beitragen, dass die Grundversorgung der Menschen im Land aufrecht erhalten bleibt". Über 68.000 Beschäftigte in der niederösterreichischen Industrie leisten ein Drittel der Wertschöpfung des ganzen Landes. „Wir sind die tragende Säule des Bruttoinlandsproduktes“, so Helmut Schwarzl, der Thomas Salzer nachfolgt.

Expertise und Fachkompetenz

Ingeborg Dockner zeichnet für die Sparte Information und Consulting verantwortlich.



"Wir sind ein wichtiger Motor und Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Durch die Expertise und Fachkompetenz in den zehn Fachgruppen der Sparte, die zahlreichen Kooperationen und der Zusammenarbeit mit namhaften Steakholdern, soll die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes in den Bereichen Digitalisierung, Vernetzung, Internationalisierung, Klimaschutz und Kooperationen weiterhin forciert und gestärkt werden",

so Dockner, dass gerade in den letzten Monaten aufgrund von COVID-19 Maßnahmen die Wichtigkeit der Digitalisierung bewusst wurde. Man stehe erst am Beginn einer digitalen Transformation von Geschäftsmodellen, durchgreifender Digitalisierung im gesamten Bildungsbereich, Cyber-Security und dies werde "uns die kommenden Jahre beschäftigen".

"Wir sichern Arbeitsplätze"

Auch wenn Richard Mader, seines Zeichens Fachvertreter der NÖ Fahrschulen und stellvertretender Spartenobmann Transport- und Verkehrswirtschaft, im Urlaub für die BEZIRKSBLÄTTER erreichbar war, seine Ziele hat er klar vor Augen:



"Gerade in der jetzigen Phase müssen wir die Wirtschaft stärken. Als Unternehmer sichern wir schließlich Arbeitsplätze, im Sinne der Gemeinden, der Wirtschaft und unserer Mitarbeiter, aber auch der Gesellschaft",

sagt er. Grundsätzlich ist Mader ein Verfechter der öffentlichen Verkehrsmittel, in Zeiten des Lockdown und auch jetzt würde man jedoch sehen, dass man für die individuelle Mobilität eine vernünftige Lösung in der jetzigen Nachkrisenzeit finden und schaffen müsse, spricht er den Stillstand der Taxis und Busunternehmen an. "Wir müssen alle politischen Hebel in Bewegung setzen, sodass die Betreiber bestehen beiben", so sein Appell, dass es hierzu auch einer starken Kammervertretung bedarf, ebenso wie einer Finanzspritze.

Forschung und Entwicklung forcieren

Die stärkere Verknüpfung von Innovation, Forschung und Industrie sei in den kommenden Jahren wichtig, so Schwarzl. "Wenn wir einerseits Forschung und Entwicklung forcieren, ist andererseits ebenso ein Hauptaugenmerk auf die Aus- und Weiterbildung der künftigen Fachkräfte zu legen. Hier zu sparen wäre definitiv der falsche Weg. Nur wer innovativ ist und über gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, kann gestärkt aus der Krise hervorgehen und im internationalen Konzert nachhaltig mitspielen", weiß der Obmann, der Zukunftstechnologien aus den Hörsälen in die Produktion bringen will.

Einstieg in Lehrberuf

"Ein persönliches Anliegen ist mir daher besonders das Ziel, in enger Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen die notwendigen Maßnahmen zu gewährleisten, um künftig die erforderlichen Basiskenntnisse der Schulabgänger für einen Einstieg in den Lehrberuf sicherzustellen", sagt Schwarzl. In die gleiche Kerbe schlägt auch Dockner: "Die Stärkung der Zusammenarbeit Schule und Wirtschaft soll durch Projekte mit der Sparte mit den unterschiedlichen Schultypen intensiviert werden."

Kommentar: Die Wahl ist jetzt schon gewonnen



Schwieriger könnte es für die Wirtschaft derzeit nicht laufen. Und trotzdem gibt es Personen, die sich dafür einsetzen werden. Und das sind die Spartenobfrauen und -männer. Auch wenn die Wahl erst im September über die Bühne geht, durch die 80 Prozent-Mehrheit des Wirtschaftsbundes sind die Entscheider schon besiegelt. Von einem guten Mix zwischen routinierten und neuen Funktionären spricht NÖ's Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Damit will er Recht behalten, beweisen müssen sich die Spartenchefs dennoch erst!