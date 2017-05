Aus Facebook-Post wurde Gesprächsrunde

13.05.2017, 05:06 Uhr

GroßriedenthalerInnen brachten die Themen mit und LR Androsch die Verpflegung

GROSSRIEDENTHAL (pa). Gemeinderat Roman Edlinger (SPÖ) aus Großriedenthal wurde nach einer launigen Online-Diskussion mit LR Maurice Androsch vom Büro des Landesrates mit der Idee einer spontanen Gesprächsrunde in der Wagramgemeinde überrascht. Nur wenige Tage später war Androsch bereits für eine ausgiebige, persönliche Gesprächsrunde mit den Großriedenthalern vor Ort im Kraft-Keller in Ottenthal. Landesrat Androsch dankt Roman Edlinger und Jürgen Kneissl für die Einladung: „Es war ein breiter Bogen an Themen – vom Mindestlohn, über notwendige Verbesserungen für Klein- und Mittelbetriebe, bis hin zum Gesundheitswesen – der rege diskutiert wurde. Man sieht an den Beiträgen der vielen jungen, aber auch der junggebliebenen GroßriedenthalerInnen, wie politikinteressiert Niederösterreich ist. Aus solch persönlichen Dialogen in gemütlicher Atmosphäre lässt sich stets sehr viel für die täglichen politischen Herausforderungen mitnehmen.“