Sobotka besucht Bäckerei Felber

02.10.2017, 12:55 Uhr

Laufende Weiterbildung

Gerade Betriebsbesuche dienen dem Erfahrungsaustausch und bieten den Kolleginnen und Kollegen Raum für Diskussionen. Gerade im Hinblick auf die Veränderungen durch Digitalisierung und Automatisierung ist es wichtig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fit zu machen und zu motivieren sich laufend weiter zu bilden um top im Job zu bleiben. „Mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt an ihrem Arbeitsplatz ins Gespräch zu kommen ist mir ein wichtiges Anliegen. Einerseits um meine Wertschätzung für ihre Arbeit zum Ausdruck zu bringen und andererseits, um zu hören welche Sorgen und Probleme sie am Arbeitsplatz und in der Politik begleiten“, so NÖAAB-Landesobmann Innenminister Wolfgang Sobotka.