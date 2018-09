16.09.2018, 13:42 Uhr

Christiane Tesch-Hofmeister informierte über ihre Bereiche als Landesrätin

BEZIRK TULLN (pa). Die NÖ Landesrätin für Bildung, Familien und Soziales Christiane Teschl-Hofmeister besuchte die ÖVP Funktionäre bei der letzten Bezirkskonferenz und informierte sie über die täglichen Herausforderungen und Arbeiten in ihrem neuen Berufsleben, das sie nun seit sechs Monaten innehat. Da die Bereiche Kleinstkinder bis zur Pflege der älteren Mitmenschen in ihr Ressort fallen, bezeichnete sie dies „von der Wiege bis zur Bahre“. 97 Prozent der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sind in Niederösterreich in Vollbetreuung. Für die Kleinstkinderbetreuung werden rund 180 Mio Euro investiert. Sie stellte auch das Blau-Gelbe Familienpaket vor und berichtete über die Verbesserungen bei der Ausstattung und Digitalisierung wie W-Lan in den Schulen. Auch sei die Nachfrage bei Heim- und Pflegeplätzen gestiegen.