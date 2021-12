Die gebürtige Villacherin Birgit Hager ist seit elf Jahren beim Samariterbund tätig. Auf freiwilliger Basis versieht sie immer wieder an Wochenenden und Feiertagen Dienst. Auch am Heiligen Abend.

VILLACH. Wenn andere am 24. Dezember gemütlich im Kreise der Lieben zusammen sind, dann gibt es Menschen, die im Dienste der Allgemeinheit Dienst versehen. Viele davon freiwillig. Eine davon ist Birgit Hager vom Samariterbund. Zu Heiligabend tritt sie um 18 Uhr ihren Dienst an. "Der dauert dann bis sechs Uhr in der Früh", erzählt sie der Woche im Gespräch.

"Mache das sehr gerne"

Warum sie gerade am Heiligen Abend Dienst versieht? "Zum einen haben es sich die festangestellten Kollegen verdient daheim bei ihren Familien zu sein. Gerade während Corona ist die Arbeit ja sehr stressig. Zum anderen ist der Rettungsdienst für mich eine Art Hobby und da ich hauptberuflich als Postangestellte arbeite, eignen sich Dienste an Wochenenden oder Feiertagen, weil ich dann frei habe."

Christbaum auf Dienststelle

Zumindest ein wenig weihnachtlich ist es auf der Dienststelle des Samariterbundes in Villach eingerichtet. Einen Christbaum gibt es. "Im Rahmen der Möglichkeiten während Corona sitzt mann dann auch mit den Kollegen etwas zusammen." Auch die Stadt Villach dankt den freiwilligen Helfern für ihren Einsatz. "Da wird schonmal eine Jause zugestellt", erzählt Hager.

Fahrerin und Sanitäterin

Die Woche wünscht Birgit Hager einen geruhsamen Nachtdienst am Heiligen Abend. "Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist mehr los, manchmal weniger. Wenn der Einsatzbefehl kommt, rückt sie zusammen im Team aus. Die Villacherin ist sowohl Fahrerin als auch Sanitäterin.