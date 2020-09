Magistrat Villach kontrolliert in und vor Zügen am Hauptbahnhof die Fahrgäste aus Risikogebieten.

VILLACH. Der Magistrat Villach als regionale Gesundheitsbehörde kontrolliert nun am Hauptbahnhof Züge, in denen sich Gäste befinden können, die aus Kroatien oder anderen risikorelevanten Staaten ein- oder durchreisen. Die Weisung für die Kontrollen erteilten der Bund und das Land Kärnten.

Reiseformular wird kontrolliert

In diesem Zusammenhang gibt es eine Kooperation mit den ÖBB und der Polizei. Es wird in den Zügen kontrolliert, aber auch unmittelbar davor am Bahnsteig, ob die Fahrgäste ein verpflichtendes Reiseformular ausgefüllt haben. Darin wird entweder bestätigt, dass man auf der Durchreise ist und in Österreich den Zug nicht verlässt, oder man nennt jene Wohnadresse, an der man sich zehn Tage lang freiwillig in Quarantäne begibt. Kann ein Fahrgast einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als drei Tage ist, muss er nicht in Quarantäne.

Heute Vormittag fanden die ersten Kontrollen ohne Vorkommnisse statt.