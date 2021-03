Auch heuer nimmt die Draustadt am Samstag, 27. März, wieder an der weltweiten Aktion Earth Hour teil.

VILLACH. Von der Wiener Hofburg über die Oper in Graz und dem Lindwurm in Klagenfurt – österreichweit wird am 27. März die Beleuchtung von zahlreichen Gebäuden oder Sehenswürdigkeiten abgedreht. Auch die Draustadt ist dieses Jahr wieder Teil dieser globalen Aktion. In der Zeit von 20:30 bis 21:30 Uhr werden die Beleuchtungsstrahler von der Stadtpfarrkirche, der Evangelischen Kirche im Stadtpark und der Kreuzkirche ausgeschaltet. Ebenso wie alle elektronischen LED-Werbetafeln an den Stadteinfahrten. Damit soll ein globales Zeichen für den Klima- beziehungsweise Artenschutz und einen lebendigen Planeten gesetzt werden. "Auch auf Facebook und Instagram werden wir entsprechendes veröffentlichen", heißt es seitens der Stadt Villach.

15. Earth Hour

Die diesjährige Earth Hour ist bereits die 15., initiiert wurde sie vom WWF. Seitens des gemeinnützigen Vereins heißt es: "Das vergangene Jahr hat uns auf dramatische Weise gezeigt, wie verletzlich wir sind, als Gesellschaft, Wirtschaft und auch persönlich: Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, was passiert, wenn wir unseren Planeten grenzenlos ausbeuten und wie wichtig ein harmonisches Miteinander zwischen Menschen und Natur ist. Ein weiter wie bisher ist keine Option: 2021 brauchen wir einen Neustart, der uns für zukünftige Krisen rüstet, sie abschwächt oder gar verhindert. Das geht nur, wenn wir unseren Umgang mit dem Planeten überdenken und den Kampf gegen die Klimakrise, das Artensterben und die Naturzerstörung zur obersten Priorität machen - denn eine intakte Natur ist unsere beste Lebensversicherung. Daran erinnert die Earth Hour." So müsse man mit den Ressourcen sparsam umgehen und die Treibhausgasemissionen senken. Ein Großteil der klimaschädlichen Gase fällt im Energiesektor durch den sehr hohen Verbrauch von fossilen Energieträgern an.

Mitmachen

Was jeder dazu beitragen kann, ist einfach: Energie einsparen, sie nicht unnötig verschwenden und effizient nutzen. So können natürlich auch Privatpersonen an der Aktion teilnehmen und einfach mal das Licht ausschalten. Um diese wichtige Botschaft zu verbreiten kann das – zugegeben – dunkle Foto gerne unter dem Hashtag #EarthHour2021 oder #togetherpossible via Social Media geteilt werden.