Peter Rosegger's Dampflok von einst, qualmt nicht mehr!

22.04.2018, 07:45 Uhr

kleine Eisenbahnzüge, die zur Freude der "Sommerfrischler"gemütlich durch die Gegend schnaufen.Aber so wie die Postkutschen früherer Zeitendurch moderne Linienbusse der Bundespost abgelöst wurden,werden auch die Kleinbahnen und Privatbähnlein mit Dampfantriebbald nur noch Museumswert besitzen.Vielleicht kann man die ausrangierten Lokomotiven eines Tagesnur noch in technischen Museenoder zur Freude der Buben und Mädchen auf Kinderspielplätzen bewundern.(So fündig geworden anno dazumal 1980 in St. Veit an der Glan)Für die gemütlichen Qualmer ist kein Platz mehrin unserer modernen Zeit,denn Schmalspur - Kleinbahnen mit einem Tempovon maximal 50 Kilometer in der Stunde sind nicht mehr rentabel.