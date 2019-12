Weniger als acht Monate nach dem Spatenstich konnte in der Vorwoche die Gleichenfeier für den Zubau am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck begangen werden.

VÖCKLABRUCK. In dem dreigeschoßigen Bau mit rund 2.000 Quadratmetern Nutzfläche werden 16 Dialyseplätze sowie eine Tagesklinik mit Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit psychologischen, psychosomatischen und psychiatrischen Erkrankungen Platz finden. „Der Ausbau der Dialysekapazitäten bestätigt unsere Bemühungen um eine bestmögliche wohnortnahe Versorgung. Insgesamt investieren wir am Standort in den kommenden Jahren 21 Millionen Euro", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. In den nächsten Monaten beginnen auch die Arbeiten im „Altbau“. Hier wird das bestehende Labor modernisiert und sobald die Dialyse übersiedelt ist, auch der Umbau der Akutaufnahme in Angriff genommen.