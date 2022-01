BEZIRK VÖCKLABRUCK. Zahl der positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getesteten Personen in den einzelnen Gemeinden des Bezirkes (Stand: Mittwoch, 19. Jänner, 7 Uhr; Quelle: Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck).

Ampflwang im Hausruckwald ... 59

Attersee am Attersee ... 25

Attnang-Puchheim ... 179

Atzbach ...15

Aurach am Hongar ... 18

Berg im Attergau ... 12

Desselbrunn ... 11

Fornach ... 7

Frankenburg am Hausruck ... 55

Frankenmarkt ... 43

Gampern ... 27

Innerschwand am Mondsee ... 21

Lenzing ... 68

Manning ... 11

Mondsee ... 66

Neukirchen an der Vöckla ... 16

Niederthalheim ... 11

Nußdorf am Attersee ... 6

Oberhofen am Irrsee ... 11

Oberndorf bei Schwanenstadt ... 3

Oberwang ... 33

Ottnang am Hausruck ... 25

Pfaffing ... 15

Pilsbach ... 16

Pitzenberg ... 3

Puchkirchen am Trattberg ... 20

Pöndorf ... 28

Pühret ... 8

Redleiten ... 4

Redlham ... 21

Regau ... 125

Rutzenham ... 6

Rüstorf ... 33

Schlatt ... 18

Schwanenstadt ... 59

Schörfling am Attersee ... 28

Seewalchen am Attersee ... 58

St. Georgen im Attergau ... 58

St. Lorenz am Mondsee ... 37

Steinbach am Attersee ... 2

Straß im Attergau ... 5

Tiefgraben ... 60

Timelkam ... 78

Ungenach ... 20

Unterach am Attersee ... 23

Vöcklabruck ... 171

Vöcklamarkt ... 79

Weißenkirchen im Attergau ... 2

Weyregg am Attersee ... 15

Wolfsegg am Hausruck ... 19

Zell am Moos ... 19

Zell am Pettenfirst ... 15

