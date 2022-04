Frankenburg bezwang Attergau – jetzt wartet Nachbar Neukirchen/V.–Puchkirchen.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Einen 2:0-Heimsieg gegen Attergau feierte der TSV Frankenburg in der jüngsten Runde der Bezirksliga Süd. Beide Tore erzielte Harald Winter (22., 56.). Mit diesem Erfolg gegen die stärker eingeschätzten Attergauer tankte der TSV, der aktuell nur am vorletzten Tabellenplatz liegt, auch viel Selbstvertrauen für das bevorstehende Nachbarschaftsduell gegen Union Neukirchen/V.-Puchkirchen am kommenden Samstag, 16. April. Das Heimspiel im Herbst hatte Frankenburg mit 0:2 verloren. Anstoß in Neukirchen ist um 16.30 Uhr.

Zwei Doppelpacks in Vöcklamarkt

Eine starke Vorstellung gab UVB Vöcklamarkt in der Regionalliga Mitte. Die Elf von Trainer Jürgen Brandstätter setzte sich dank zweier Doppelpacks von Franko Knez (45., 83.) und Hinata Senkyu (64., 86.) mit 4:0 über Kalsdorf hinweg. Mit diesem Erfolg festigte die UVB ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Nach einem Gastspiel beim SK Treibach (14. April) steht am Ostermontag, 19 Uhr, bereits die nächste Heimpartie an: Gegner im Black Crevice Stadion ist die Mannschaft aus Bad Gleichenberg.

Remis in Mondsee und "Schwauna"

Und er trifft weiter: Lukas Leitner hatte die Union Mondsee gegen Bad Ischl bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Das Salzkammergut-Derby in der OÖ-Liga endete schließlich 1:1. Das gleiche Ergebnis gab es auch in der Landesliga West zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und Gmunden. Der SK Kammer kassierte hingegen eine empfindliche 2:3-Heimniederlage gegen Andorf. Zur Pause hatte der Bezirksklub noch mit 2:1 geführt.

Alle Spieltermine der Bezirksklubs in der kommende Runde.