Aktuelles aus dem Rainerpark

12.09.2018, 17:07 Uhr

Interview mit Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Nationalratsabgeordneter Angelika Winzig über das Projekt Rainerpark Schwanenstadt.

Ein neuer Stadtteil entsteht

SCHWANENSTADT. Nach der erfolgreichen Umsetzung der "Federnfabrik" am Standort Schwanenstadt, gibt es den nächsten städtebaulichen Impuls: Auf dem ehemaligen Areal der Joka-Werke entsteht derzeit ein modernes Gesundheits- & Lifestylezentrum.Die 17.000 Quadratmeter große Fläche im Zentrum der Stadt wurde von privaten Investoren auf Initiative von Architekt Markus Fischer gekauft und abgerissen. Das Architekturbüro F2 hat in Abstimmung mit den Investoren ein absolut zukunftsträchtiges städtebauliches Projekt entwickelt. Dort, wo ursprünglich der innerstätische Rainerpark gewesen ist, wurde in den 50er Jahren eine für Schwanenstadt sehr wichtige Fabrik der Firma Joka gebaut.​Der alte Name Rainerpark wird nun auch wieder der neue Name fur den zukünftigen Stadtteil sein.In der sogenannten Federnfabrik, dem einzigen Gebäude aus dem ehemaligen Joka-Areal, entstanden bereits 2016 Büros und Wohnungen. Hier befinden sich kreative Unternehmen, die sich optimal ergänzen. Diese Erfolgsgeschichte soll nun erweitert werden.

Gesundheit, Lifestyle, Senioren

Das interdisziplinäre Gesundheits- und Lifestylezentrum ist ein exklusives, nach modernsten Gesichtspunkten errichtetes Ordinations- und Behandlungszentrum. Es bietet optimale Bedingungen für eine Vielzahl von medizinischen Fachrichtungen und ganzheitlichen Behandlungsmöglichkeiten, aber auch Raum für präventive Behandlungsansätze, Beauty und Lifestyle. Die Eröffnung des sechgeschoßigen Gebäudes soll im Frühjahr 2019 erfolgen.In der dritten Ausbaustufe wird 2019 auch der Startschuss für den Neubau des städtischen Seniorenheimes fallen.​