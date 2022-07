Die Region Graz hat den Slogan von Stadt auf Land in 10 Minuten. Und beweist, dass es von Graz aus in allen Himmelsrichtungen sehenswerte Ausflugsziele gibt.

GRAZ. Die "GenussHauptstadt" Graz punkte nicht nur mit zahlreichen Attraktionen und hervorragender Kulinarik, sondern auch mit Top-Veranstaltungen. Und sie bietet die "Graz Card", mit der man Graz in 24, 48 oder 72 Stunden gemütlich mit Bus, Bahn und Straßenbahn erkunden kann. Dazu gibt es zahlreiche Attraktionen gratis. Pro Karte genießen zwei Kinder unter 15 Jahren alle Vorteile kostenlos.

Einmalige Ausstellung

Zum Beispiel "James Rizzi - my New York City" bis 4. September in der Messehalle A. Zum ersten Mal wird diese Ausstellung des Pop-Art-Künstlers James Rizzi in Österreich gezeigt. Oder Kulinarische Stadtrundgänge mit appetitlichen Zwischenstops. Von styriarte bis La Strada, von AIMS bis Aufsteirern, die Palette ist genauso reich wie die musikalische Variationen.

Alle Himmelsrichtungen

Aber auch vor den Toren von Graz gibt es jede Menge Ausflugsziele.

Im Norden warten das Österreichische Freiluftmuseum Stübing mit bäuerlichen Bauten und handwerklichen Traditionen aus ganz Österreich, das Stift Rein, das älteste Zisterzienserstift der Welt, der Schöckl als Wander- und Erlebnisziel, die Lurgrotte in Peggau und Semriach, die Kesselfallklamm in Semriach oder das malerische Städtchen Frohnleiten.

Die Erlebnisregion Graz hat einen neuen digitalen Auftritt.

Foto: Mias Photoart

hochgeladen von Harald Almer

Im Osten gibt es Sebastian Reloaded Lassnitzhöhe, ein humorvoller Erlebnisweg für die ganze Familie oder die Planetenwanderung in Eggersdorf. Im Süden locken der Österreichische Skulpturenpark in Premstätten und "Jump25", einer der größten Trampolinparks Österreichs in Kalsdorf. Und im Westen wird das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal geboten. Und natürlich die Lipizzanerheimat mit all ihren Attraktionen wie Lipizzanergestüt Piber, die Therme Nova, die St. Barbara Kirche und das Glas-Center in Bärnbach und die Wanderwege in den Steirischen Rucksackdörfern.