Diesen Sommer gibt es Veranstaltungen ohne Ende. Keiner Altersgruppe sollte im Juli und August langweilig werden. Unter den Veranstaltern mischt auch der Wiednermichl aus Krottendorf-Gaisfeld mit.

KROTTENDORF-GAISFELD. Seit rund zwölf Jahren gibt es den Wiednermichl in Krottendorf-Gaisfeld. Ursprünglich wurde er als Buschenschank bekannt, durchlief aber dann eine Kehrtwende zum "Burgerspezialisten der Weststeiermark". Doch gibt es hier nicht nur alles, was ein typisches Burger-Restaurant zu bieten hat, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen. Beispielsweise findet jeden Donnerstag ab 19 Uhr eine Quiz-Night mit Gruppen bis zu vier Personen statt die Preise gewinnen können.

Bis zu vier Personen pro Gruppe können an der Quiz-Night jeden Donnerstag teilnehmen.

Foto: Wiednermichl

Grill-Buffet und Poker-Turnier

Außerdem gibt's am Freitag, dem 1. Juli, ab 17 Uhr das "Rock, Grill & Swing" mit all you can eat Grill-Buffet. Dazu treten die Bluesrock-Band "Eastwood Haze" und die alternative Metal-Band "CyniC CircuS" auf. Karten und Reservierungen sind im Vorverkauf für 25 Euro auf der Website oder per Telefon und bei der Abendkassa für 30 Euro verfügbar. Weiter geht es dann am 22. Juli ab 19 Uhr mit dem Poker-Turnier "Texas Hold'em". Zu den Regeln gehören ein Mindesteinsatz von fünf Euro und ein Rebuy.

Beim "Rock, Grill & Swing" gibt's ein all you can eat Grill-Buffet und Live-Musik von der Bluesrock-Band "Eastwood Haze".

Foto: Wiednermichl

Beerpong-Turnier



Ebenfalls für 25 Euro pro Karte im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkassa gibt's am 30. Juli ein Beerpong-Turnier mit After-Show-Party und Live-Musik von "Voltwechsel". Wer keinen Alkohol trinken will, muss sich keine Sorgen machen, denn beim Turnier selbst muss nichts getrunken werden. Allerdings beinhalten die Karten dafür über die gesamte Dauer des Turniers hinweg Bier, Mischgetränke und Alkoholfreies.

Die Band "Voltwechsel" wird bei der After-Show-Party des Beerpong-Turniers auftreten.

Foto: Claudia Reisinger

"Metal & Tatoo"



Zum Abschluss wird am 27. August ab 15 Uhr "Metal & Tattoo" veranstaltet. Hier gibt's Live-Musik von fünf unterschiedlichen Bands - "Fairtrade Floyd", "Black Tape Suicide", "Magem", "Alexis In Texas" und "We Blame The Empire". Außerdem ist ein Tätowierer von "Unique Style" aus Rosental und ein Shuttle-Bus mit Voranmeldungspflicht dabei.

"We Blame The Empire" trat 2018 schon beim Nova-Rock auf.

Foto: Christine Cizek

