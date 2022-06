Daniela Münzer und ihr Team ist "Hoamathofn". Beim neuen Freizeitpark am Areal der "Steirarodl" in Modriach werden gerade vier Container aufgestellt, wo die Besucherinnen und Besucher der "Steirarodl" und des neuen Familien- und Freizeitpark, der im Sommer eröffnet wird - kulinarisch bedient werden.

EDELSCHROTT. Die "Steirarodl" in Modriach mauserte sich in kurzer Zeit zu einer echten Tourismus-Attraktion in der Lipizzanerheimat. Daniela Münzer und ihr Team, das schon bisher für die Verköstigung der Gäste zuständig war, machen nun mit dem "Hoamathofn" den nächsten Schritt. Derzeit werden vier mit Holz verschalte Container errichtet, wo eine Terrasse zum Sitzen angeschlossen ist, auch eine Küche wird eingerichtet.

Essen und Trinken

Der genaue Fertigstellungstermin ist ebenso wie die Eröffnung des Familien- und Freizeitparks noch offen. "Wir bieten hier Wraps, Burger, Schnitzelsemmeln, Eis und auch eigene Kindergerichte an", sagt Daniela Münzer. "Uns ist wichtig, dass sich die Gäste der Steirarodl und des Freizeitparks wohl fühlen. Denn mit den vielen Freizeitaktivitäten kommt der Hunger", so Münzer.

