Am 3. und 4. September feiert die Bergkapelle Oberdorf (BKO) Bärnbach ihr 70-jähriges Bestehen beim Schmankerlfest. Mittlerweile wurde ein Wirt gefunden, der sich bereit erklärt für die kulinarische Verpflegung zu sorgen.

BÄRNBACH. Er ist ein Nachkomme des Absetzwirts am Rosenkogel, besuchte die Hotelfachschule in Bad Gleichenberg, machte danach Erfahrungen im HotelInteralpen in Telfs sowie im Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel und ist mittlerweile selbstständig - der Besitzer des "Wia'zhaus Putzer" und Wirt für das Schmankerlfest der BKO Bärnbach, Günter Kalthuber.

Bei der Feier des 70. Jubiläums der BKO Bärnbach wird es nicht nur musikalische Schmankerl geben.

"Kistenfleisch"

Günter Kalthuber ist besonders bekannt für sein "Kistenfleisch". Dafür wird erlesenes Schweinefleisch nur bei Oberhitze über mehrere Stunden hinweg in einer speziellen Kiste gegart. Dieses wird es natürlich auch beim Schmankerlfest der BKO Bärnbach geben, wo die Kochkünste von Günter Kalthuber auch live bestaunt werden können.

Feinschmecker sollten am 3. und 4. September unbedingt beim Schmankerlfest dabei sein.

Kulinarische Highlights

Aber auch andere Schmankerl werden für die Besucherinnen und Besucher zubereitet. So stehen Wildragout, Prosciutto-Teller und weitere Überraschungen auf dem Speiseplan. Für diejenigen mit kleinem Hunger gibt es die beliebten Pommes aus dem Bärnbacher Schlossbad.

