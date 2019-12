Weihnachtsgeschichten statt Schokolade: In der Vorweihnachtszeit hat sich die NMS Köflach heuer einen ganz besonderen Adventkalender einfallen lassen.

KÖFLACH. An jedem Dezember-Schultag fanden sich in der großen Pause alle Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen in der Bibliothek zusammen und lauschten gespannt einer neuen Geschichte. Erzählt wurde diese immer von den Lehrerinnen und Lehrern der Schule, die die Kinder zum Träumen in dieser besinnlichen Zeit der Vorfreude einluden.