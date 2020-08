Nach 20 Jahren nahm der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart den Umbau der Rathauspassage in Angriff.

KÖFLACH. Die Köflacher Rathauspassage im Herzen der Lipizzanerstadt wurde vor 20 Jahren gebaut, war bereits in die Jahre gekommen und musste einer Renovierung unterzogen werden. Bgm. Helmut Linhart entschloss sich für den Neustart der Passage, der vor knapp einem Jahr mit dem Umbau begann. Aber nicht nur die Passage erscheint in neuem Glanz, auch die Außenanlagen können sich jetzt sehen lassen. Aber nun von Anfang an:

Herbst 2018

Bereits vor zwei Jahren war klar, dass die Passage umgebaut bzw. saniert wird. Das Büro Pucher nahm sich der Aufgabe an und fertigte die Entwürfe an. Die Einreichplanung erfolgte zwischen Februar und März 2019, bevor die Stadtgemeinde im April um Baubewilligung ansuchte. Mitte August 2019 wurde dann auch schon an den Außenanlagen mit dem Abbruch des Geschäftslokals "Diener" und dem Umbau im Bereich der Judenburgerstraße Richtung Café-Pizzeria Turm begonnen. Der gesamte Bereich rund um die Passage wurde nach und nach neu gepflastert, im Bereich des Café-Pizzeria Turm wurde ein Teil auch mit Sitzstufen versehen. Außerdem siedelte der Brunnen von Alfred Schlosser, der früher am Volksbank-Parkplatz stand, auf den Platz vor die Passage. Auch die Parkplätze vor der Passage wurden neu gestaltet, zahlreiche Blumen runden die Erscheinung ab.

Baustart im November

Am 19. September 2019 starteten die Vorbereitungs- und Entkernungsarbeiten seitens des städtischen Wirtschaftshofes, bevor die Passage am 25. November 2019 gesperrt wurde. Die einzelnen Professionisten starteten ihre Arbeiten nun auch im Innenbereich. Zeitgleich gingen auch die Arbeiten an den Außenanlage im Bereich der Quergasse weiter.

Die Außenanlagen, die eine Gesamtgröße von 2.500 m2 erfassen, konnten Mitte März 2020 fertiggestellt werden.

Währenddessen liefen die Arbeiten im Innenbereich der Rathauspassage weiterhin auf Hochtouren. Es wurde noch gewerkelt und geputzt, die letzten Leitungen wurden verlegt und die Feinarbeiten erledigt. Die Passage wurde von Grund auf saniert, die Technik, die Klimaanlagen, Böden, Decken, Wände und Leitungen sind neu, dazu kommt die neue Veranstaltungstreppe, auf der man auch sitzen kann. Und natürlich die Lipizzaner-Bibliothek im ersten Stock auf rund 300 m2. Diese Bibliothek spielt mit einem kleinen Kinosaal, Leseecken und modernem Interieur alle Stückerln. Bgm. Linhart rechnet damit, dass sie im Herbst fertig sein wird. Da wird es dann eine Eröffnung mit vielen Schülern geben.

Arbeit hat sich gelohnt

Knapp ein Jahr nach Beginn der Umbauarbeiten wurde die Köflacher Rathauspassage am 1. August fertiggestellt und eröffnet. 15 Mieter finden in der Passage Platz, im Erdgeschoß sind neben Hittaller und dem Tourismusbüro Maggie Moden, Juchheim Kosmetik, Taschenjuwel, ein Haarstudio und der Bauernladen, im ersten Stock APS, Kalcher Kanaltechnik und das Notariat, im zweiten Stock Dr. Walcher und das österreichische Institut für Vereisungswissenschaft. Zwei weitere Einheiten im Erdgeschoß - einmal 80 und einmal 100 m2 - sind noch frei, Anfragen gab es schon viele. "Wir wollen hier sehr sorgfältig auswählen und schauen auch auf die Kundenfrequenz", so Bgm. Linhart.

Nach zwei Jahren (mit Planung) erstrahlt die Passage nun in neuem Glanz. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro, ca. 1 Million entfiel allein auf die Sanierung der Heizung-, Klima- und Sanitäreinrichtung. "Die mehr als 2,6 Millionen teure Investition in die Passage ist dank der BZ-Mitteln des Landes gedeckt", erklärt Linhart. "Die Rathauspassage ist nach dem Umbau wirklich nicht mehr wieder zu erkennen, das macht mich schon sehr stolz", freut sich der Köflacher Ortschef.

Firmenliste

Örtliche Bauaufsicht/Planung: ARTiVO planung+bauleitung, ÖBA David Sollhart, Ivana Zeljkovic

Statiker: Acham Willibald Ziviltechniker

Projektant Elektro: tmma, Markus Theinschnack jun.

Projektant HKLS: Gerd Binggl

Baumeister: Bellina Bau, Wolfgang Arzberger

Abbruch: Bellina Bau

Außenanlagen: Porr Bau, Philipp Neuhold

Flachdachbauer und Spengler: Franz Kerschbaumer, Dachdecker-Meisterbetrieb-Spenglerei, Christian Haas

Trockenbau: Tscherne Trockenausbau, Herr Ziegner

Portalbau: HAGtec, Herr Hermann

Schlosser: MSP Peiner, Bernd Harrer

Möbeltischler: Maurer Tischlerei und Einrichtungsstudio, Herr Maurer

Maler: Festema BaudienstleistungsGmbH

Bodenleger: Boden, Türen, Stiegen und mehr, Joachim Krammer

Bodenbeschichtung: Zebu coatings, Bruno Sousa

Fliesenleger: Fliesen Skoff und Gradischnig, Herr Skoff

HLS-Installationen: H. Traussnigg, Stefan Traussnigg, Andreas Kainz, Franz Schilling

Elektriker: Stadtwerke Köflach, Erik Sippl, Thomas Eisner

Mieter/Eigentümer