In der Musikmittelschule (MMS) Edelschrott fand unter der Organisation der Ortsmusikkapelle St. Martin am Wöllmißberg und der Marktmusikkapelle Erzherzog-Johann Edelschrott ein Musik-Workshop in Kooperation mit der "Militärmusik Steiermark" statt.

EDELSCHROTT. Strahlender Sonnenschein und ein Tag voller Musik warteten auf die Schülerinnen und Schüler aus Edelschrott und St. Martin. Denn die beiden Obmänner Markus Troger von der Ortsmusikkapelle St. Martin am Wöllmißberg und Roman Klug von der Marktmusikkapelle Erzherzog-Johann Edelschrott konnten die Blaskapelle "Militärmusik Steiermark" für einen Musik-Workshop organisieren.

Die Blaskapelle "Militärmusik Steiermark" beim Workshop im Turnsaal der Musikmittelschule Edelschrott

Foto: Troger

Alle Facetten der Blasmusik



Der Turnsaal der MMS Edelschrott war Schauplatz für die Veranstaltung und randvoll mit Schülerinnen und Schülern der beiden Volksschulen aus St. Martin und Edelschrott sowie der MMS Edelschrott. Dazu hatte der Leiter der "Militärmusik Steiermark" Oberst Hannes Lackner ein eindrucksvolles und abwechslungsreiches Programm geplant, welches alle Facetten der Blasmusik aufgriff und präsentierte.

Schülerinnen und Schüler aus den beiden Volksschulen in Edelschrott und St. Martin sowie aus der MMS Edelschrott waren vor Ort.

Foto: Troger

"47er Regimentmarsch"



Da das Beste ja bekanntlich zum Schluss kommt, bildete der "47er Regimentmarsch", bei dem die Schülerinnen und Schüler selbst mitwirken konnten, das Highlight und den Abschluss des Workshops. Dieser stand unter der Leitung des St. Martiner Kapellmeisters Robert Raudner. Zum Dank luden die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden Georg Pressler und Johann Hansbauer die Militärmusiker später noch zu einem Mittagessen im St. Martiner Hof ein.

