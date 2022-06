Das Stadtmarketing der Stadtgemeinde Voitsberg unter Frau Mag. Evelyne Oswald veranstaltete am Freitag, 24. Juni 2022 am Micheliplatz ein Konzert mit „Cuba Libre“, der beliebtesten Latino Band Österreichs.

Cuba Libre steht für feurige lateinamerikanische und kubanische Musik mit Flair. Der gebürtiger Kubaner Silvio Gabriel entführte das Publikum durch die Welt der lateinamerikanischen Musik und in das Ursprungsland der Salsa nach Kuba. Die geniale Band spielte sehr variantenreich und wechselte gekonnt zwischen getragenen romantischen Bachatas, feurigen Merengues, temperamentvollen Salsas oder Cha, Cha, Chas, ebenso Latin-Klassiker wie aktuelle Latino-Hits, Calypso, Reggae, Lounge Latino und auch bekannte Popsongs im Latin-Arrangement. Getoppt wurde die Performance nur von Silvios glasklarer Tenorstimme und seiner symphatischen Bühnenpräsenz.

Trotz anfänglichem Regenguss kam anschließend bei angenehmen Wetter unter den vielen Besuchern gute Stimmung auf.

Text und Fotos: Walter Ninaus