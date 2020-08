Am Wochenende konnten von der TUS Kainach-Jugend Stefan Seifried , Raphael und Chiara-Marie Siebenhofer Spitzenplätze erlaufen.

KÖFLACH. Bereits am Freitag, 31.Juli startete Raphael Siebenhofer beim Waidhofner Abendmeeting in Ybbs. Mit einer Zeit von 9:00,68 sicherte sich Raphael über 3000m in der Allgemeinen Männerklasse den 3.Rang. Chiara-Marie Siebenhofer verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 300m auf 43,51s beim LTU Sommermeeting am Rosenhain/Graz und siegte in der WU16.

Junger Sieger

Beim Berglauf des LTV Köflach lief Stefan Seifried die 4200m-Strecke mit einer Höhen Differenz von 380m. Seifried startete in der ersten Gruppe, nach ca 2500m konnte sich Stefan von der Gruppe absetzen und lief einen ungefährdeten Sieg heraus. Er feierte einen Sieg in der Allgemeinen Klasse, was auch der Sieg in der MU18 war. Seine Siegerzeit von 27:35,71 kann sich sehen lassen. Weiters waren beim LTV Berglauf noch Wolfgang Fandl und Peter Seifried am Start. Beide erreichen Platzierungen in Mittelfeld.