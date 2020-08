Der Tourismusverband Lipizzanerheimat stellt jede Woche einen Gastronomiebetrieb vor.

KÖFLACH. Die Gastronomen der Lipizzanerheimat gehen in die Offensive. Mit Hilfe des Tourismusverbands Lipizzanerheimat werden die Gastgeberinnen und Gastgeber der Heimat der weißen Pferde vorgestellt. "Egal ob Almwirtshaus, Bar, Café, Dorfwirt, Gasthof, Eissalon, Hotelbar, Pizzeria oder Restaurant - in unserer Heimat ist für jeden Geschmack etwas dabei", sagt Tourismusobmann Adi Kern, der in Zusammenarbeit mit Spartensprecher Manfred Prettenthaler und Birgit Preschan vom Voitsberger Ausflugsgasthaus diese Initiative ins Leben rief.

Social Media und Co.

"Wir wollen jede Woche einen anderen Gastronomiebetrieb der Lipizzanerheimat auf unseren Plattformen präsentieren", so Kern. Auf der Tourismus-Homepage www.lipizzanerheimat.com ebenso wie auf Facebook, Instagram und mittels WhatsApp-Nachrichten. "Gerade in Corona-Zeiten entdecken die Menschen vermehrt, wie schön es zu Hause ist." Diese Aktion spricht sowohl Gäste der Lipizzanerheimat als auch Einheimische an. "Wir wollen die Gemütlichkeit unserer Gastwirtschaften, die preislichen Vorteile gegenüber andere Länder und Regionen und die Leistungen unserer Wirtinnen und Wirte hervorheben", ergänzt Kern. Gleichzeitig ist es die Weiterführung der Aktion "So schmeckt die Lipizzanerheimat", welche der Tourismusverband kurz nach Ausbruch der Corona-Krise organisierte. Da wurde auf der Tourismus-Homepage und mit der WOCHE die größte Speisekarte der Welt präsentiert, was sehr gut angenommen wurde.

K&K-Café als Start

Bereits in dieser Woche startete mit dem K&K-Café von Angela Reinisch in Köflach die Vorstellung des ersten Betriebes, jede Woche wechselt die Präsentation. "Wir wollen mit dieser Idee eine breite Aufmerksamkeit erregen. Wir im Tourismusverband erhalten viele Anfragen, wo man in der Region gut, gemütlich und preiswert essen und trinken kann."

Der Tourismusverband Lipizzanerheimat übersiedelt mit seinem Büro dieser Tage ja vom Thermen-Areal in die Rathauspassage. "Der Großteil der Möbel ist bereits im neuen Büro, jetzt wird noch an den Details gefeilt", sagt Kern, der in rund zwei Wochen auch eine kleine Eröffnungsfeier organisieren will. "Ich halte den neuen Standort für sehr gut, denn ein Tourismusbüro gehört ins Zentrum einer Stadt."