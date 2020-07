Ab Donnerstag, 17. Juli, betreibt "NewFit" in Voitsberg den ersten Standort in Österreich. Weitere werden folgen.

VOITSBERG. Andreas Ofner und sein Team eröffneten vor mehr als zwei Jahren das Fitnessstudio "Pump This" am Voitsberger Hubert Kravcar-Platz, im gleichen Gebäude wie das Bezirkspolizeikommando. Durch seinen unermüdlichen Einsatz, der professionellen Kinderbetreuung und einem weiblichen Kundenanteil von rund 60 Prozent machte sich "Pump This" sehr rasch einen guten Namen. Auch das Hochfahren nach der Corona-Krise klappte sehr gut.

Neuer Name für das Studio

Diesen Donnerstag übernimmt nun "NewFit" das Voitsberger Fitnessstudio, es ist der erste Standort in Österreich dieser Firma. Zwei weitere Standorte in der Steiermark könnten in den nächsten Jahren möglich werden, Interesse in den jeweiligen Gemeinden besteht bereits. Andreas Ofner bleibt in Voitsberg Studioleiter, für die Kundinnen und Kunden ändert sich nichts. Die Öffnungszeiten bleiben weiterhin täglich von 5 bis 23.59 Uhr, in den Sommerferien wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr die beliebte Kinderbetreuung angeboten. Mittelfristig ist am Voitsberger Standort eine Erweiterung des Angebots angedacht.