Selina Kollmann und Lara Jöbstl werden von Dr. Cornelius Grupp mit einem Stipendium unterstützt.

KÖFLACH. Wie bereits berichtet, hatte der Eigentümer der Stoelzle Glasgruppe, Cornelius Grupp, für Technikstudenten ein Stipendium ausgeschrieben. Zur Teilnahme berechtigt waren ausschließlich Studierende aus dem Bezirk Voitsberg, welche eine technische Studienrichtung an einer Fachhochschule, einer (technischen) Universität oder der Montanuniversität absolvieren. bei der Vergabe des Stipendiums wurden auch die finanziellen Möglichkeiten der Studierenden berücksichtigt.

Technikbegeisterte Studentinnen

Die Entscheidung des Expertengremiums fiel im Spätsommer dieses Jahres. Bei den Bewerbungsgesprächen hatten zwei junge Damen, Selina Kollmann und Lara Jöbstl, eindeutig die Nase vorne. Beide erhalten von nun an monatlich eine großzügige finanzielle Unterstützung. Lara Jöbstl und Selina Kollmann studieren an der FH Joanneum Fahrzeugtechnik, bzw. an der Montanuniversität Leoben Industrielogistik.

Am 19. November lud Dr. Cornelius Grupp die beiden Studentinnen in Marktl zu einem Come Together ein, bei dem über zukunftsorientierte Themen wie Innovationen, Forschung und Entwicklung gesprochen wurde.

Die Stoelzle Glass Gruppe und die WOCHE Voitsberg gratulieren den beiden technikbegeisterten Damen und wünschen ihnen viel Erfolg beim Studium.