Die Hörstube eröffnet am Voitsberger Hauptplatz in unmittelbarer Nähe des Notariats am Freitag, dem 6. Mai. Die erfahrene und bekannte Hörakustikerin Ulli Pöschl ist mit an Bord.

Ulli Pöschl ist das Gesicht der neuen Hörstube am Hauptplatz in Voitsberg. Ihre mehr als zehnjährige Erfahrug als Hörakustikerin im Bezirk kommt ihr dabei sehr zugute.

Frau Pöschl, Sie sind in der weststeirischen Hörakustikszene in Begriff. Was hat Sie denn bewogen, für die neue Hörstube zu arbeiten?

Ulli Pöschl: Ich wollte näher am Kunden sein und kenne bereits die Vorzüge eines Familienbetriebs. Das Motto der Hörstube ist es, sehr viel Zeit für jeden Kunden zu haben und daher fällt es mir leicht, hier einen Neustart zu machen, denn das Konzept hat mich überzeugt. Wir führen Hörgeräte aller Marken und sind an keinen Konzern gebunden. Daher sind wir unabhängig und flexibel in der Beratung und beim Angebot.

Was sind Ihre persönlichen Stärken?

Pöschl: Ich kann auf eine zehnjährige Erfahrung als Hörakustikerin zurückgreifen und habe sehr viele Kunden im gesamten weststeirischen Raum betreut. Eine Stärke ist, dass ich sehr gut auf die persönlichen Bedürfnisse meiner Kunden eingehen kann. Durch meine offene Art kann ich sie abholen, wo sie verunsichert sind, und kann Hemmschwellen abbauen, sich für ein Hörgerät zu entscheiden. Eine weitere Stärke von mir ist die Geduld.

Welche Vorteile hat jetzt die Hörstube noch?

Pöschl: Die Verrechnung der Hörgeräte ist mit allen Krankenkassen möglich, wir benötigen nur einen Verordnungsschein vom Arzt. Der Hörtest ist als Gratisleistung in der Beratung inkludiert. Die persönliche Beratung ist mir wichtig und in der Hörstube kann ich ohne Zeitdruck auf die finanzielle Situation der Kunden eingehen und sie umfassend beraten. Flexible Terminvereinbarungen sind möglich, denn das Hören ist einer der wichtigsten Sinne und auf Hörstörungen reagieren die Menschen sensibel.

Kontakt:

Hauptplatz 34, 8570 Voitsberg

Tel. : 0316/812 680

Mail: voitsberg@hoerstube.at

Website: www.hoerstube.at