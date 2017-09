29.09.2017, 14:55 Uhr

Didgeridoo & Tao Yoga

Hermann Brunner und Joachim Jauk laden am Freitag, dem 13. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in den kleinen Saal der Stadtsäle Voitsberg, um den Workshop "Didgeridoo & Tao Yoga" abzuhalten. Die beiden lehren die Grundtechniken des Didgeridoo. Zur Unterstützung werden Übungen aus dem Tao Yoga & Doin Shiatsu praktiziert. Das Didgeridoo der noraustralischen Aborigines zählt als Windinstrument zur Familie der Luftklinger. Dieses Instrument wird mit einer speziellen Blastechnik gespielt und ist ja nach Schätzungen seit 1.000 bis 40.000 Jahren in Verwendung. Anmeldung unter Tel. 0676/47 29 165.

