Die "Wilden 60er" als Party-Motto

18.09.2018, 18:21 Uhr

Unternehmerin Riki Vogl lud zu einem Fest in "The Box" nach Rosental.

Es war Party-Time angesagt in "The Box" in Rosental. Riki Vogl vom Familienbetrieb Hagebaumarkt Vogl in Rosental und zugleich Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft hatte zu einer Geburtstagsparty geladen und rief das Motto "Die wilden 60er" aus. DJ Luki legte heiße Scheiben auf, da wagte sich sogar Rikis Gatte Albert auf die Tanzfläche. Die Gäste waren im 60er-Look gekleidet, lässig und bunt war das anzuschauen. Bgm. Engelbert Köppel gratulierte Riki Vogl aufs Herzlichste, Angela Reinisch sorgte für die Kulinarik.