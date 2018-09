Neuübernahme: Bianca Tomberger ist Chefin vom Café Magnet in Voitsberg

09.09.2018, 09:04 Uhr

Am Samstag eröffnete Bianca Tomberger das Ca´fe Magnet und führt die Tradition von Heinz Pagger weiter.

Musik und Gewinnspiel

Am Samstag erfüllte sich Bianca Tomberger ihren langgehegten Traum von einem eigenen Lokal. Sie wird die Tradition von Heinz Pagger weiterführen, der einen Nachfolger gesucht und sich jemanden aus der Region gewünscht hatte. Tomberger bietet verlängerte Öffnungszeiten an. Von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 bis Open End und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr.Open End gab es dann auch am gestrigen Eröffnungstag, wo es bei Musik von DJ Leiti und Schmankerln auch ein Gewinnspiel mit dem Hauptpreis eines Getränkegutschein von 300 Euro gab. Zum Start gratulierte auch Gastronom Manfred Prettenthaler von der Wirtschaftskammer Voitsberg.