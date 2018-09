Voitsberg - Vernissage "quer.durch" von Paul Kindler

21.09.2018, 20:59 Uhr

Die Stadtgemeinde Voitsberg lud am Freitag, 21. September 2018 in den Sitzungssaal des „Arik-Brauer-Rathauses“ zu einer Vernissage des vielseitigen Künstlers Paul Kindler.Bürgermeister Ernst Meixner begrüßte den Künstler sowie die erschienenen Besucher.Thomas Vollmann hielt eine launige Laudatio auf seinen Freund, ehe der Künstler die Besucher während des Bestaunens seiner Kunstwerke mit musikalischen Einlagen unterhielt.Paul Kindler arbeitet in verschiedenen Bereichen. Er ist als Lehrer, Maler, Musiker, Komponist, Autor Schauspieler und Regisseur tätig. So ist er auch seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ensemble der Burghofspiele Voitsberg erfolgreich verbunden. Eine bunte Bandbreite seines Schaffens ist nun im Arik-Brauer-Rathaus in Voitsberg zu besichtigen.Die Ausstellung „quer.durch“ ist bis Ende dieses Jahres während der Büroöffnungszeiten im Rathaus zu besichtigen.Text und Fotos: Walter Ninaus