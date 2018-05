Der Wohlfühlfaktor steht an erster Stelle

04.05.2018, 16:21 Uhr

Mit ihrem "Wimpernreich" in Maria Lankowitz hat sich Anja Böhm ihren persönlichen Berufswunsch erfüllt.

Ganz unspektakulär hat Anja Böhm ihre Ausbildung im Handel abgeschlossen und war in diesem Bereich einige Jahre tätig. Doch ihr besonderer Wunsch war es schon immer, sich im Bereich Schönheit und Wellness zu verwirklichen. Sie absolvierte im Laufe der Jahre zahlreiche Kurse, begann mit Wimpernverlängerung, es folgten kosmetische Gesichtsbehandlungen, die sowohl von Damen wie Herren gerne genutzt werden.Mit wachsendem Kundenstock wurden die Räumlichkeiten in Pichling zu eng und so beschloss die Jungunternehmerin, sich in Maria Lankowitz niederzulassen.Zur Eröffnung kamen neben Bgm. Kurt Riemer und Vizebgm. Heinz Bernsteiner auch zahlreiche Freunde und Bekannte der Familie.Die neuen Räumlichkeiten hat Anja Böhm mit viel Liebe und Geschmack ausgestattet und ihre Vorliebe für Grüntöne ist nicht zu übersehen.Neben Wimpernverlängerung und Gesichtspflege können sich ihre Kundinnen auch einer Maniküre unterziehen oder mit einem speziellen Wrapping die Cellulite behandeln.Das neue „Wimpernreich“ in der Hauptstraße 48, in Maria Lankowitz ist nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0660/157 57 05 von Montag bis Freitag erreichbar.