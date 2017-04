Eröffnung „Was geht“ in Bärnbach.

24.04.2017, 08:27 Uhr

Neues Jugendprojekt wird am 28. April 2017 um 15.30 Uhr im Freizeitzentrum Heiliger Berg/Skatepark präsentiert.

Das Projekt „Was geht? Jugend setzt auf Kunst: Öffentliche Zeichen der Veränderung“ hat heuer in Bärnbach, Gratkorn, Kapfenberg und Trofaiach gestartet. Hier arbeiten Künstler mit Jugendlichen zusammen und loten gemeinsam aus, welche Potentiale und Anzeichen von Veränderung es gibt.„Mich interessiert alles, was im öffentlichen Raum passiert und vor allem jene Dinge, die übrig geblieben sind, die keiner mehr verwendet. Also haben wir die weggeworfenen Sachen vom Bauhof verwendet, um damit etwas Neues zu schaffen“, erläutert Künstler Anton Ovidiu, der gemeinsam mit den Jugendlichen vom JUKO Bärnbach und vom Binder Lernwerk eine Sitzgruppe gestaltet haben.„Was geht?“ ist ein Kooperationsobjekt vom „Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark“, dem „Zentrum für zeitgenössische Kunst“ und dem „Steirischen Dachverband für Offene Jugendarbeit“.