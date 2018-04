Modellflugshow mit Vize-Staatsmeister in Ligist

27.04.2018, 12:05 Uhr

Beim Frühschoppen des FC Raiffeisen Ligist am 10. Mai fahren die Kinder mit der Kutsche.

Vize-Europameister

Der FC Raiffeisen Ligist beschränkt seine Nachwuchsarbeit nicht nur auf das Fußballspielen, sondern ist auch bei allen Veranstaltungen immer wieder bemüht, gerade für die Familien mit Kindern etwas zu bieten. So warten beim Frühschoppen am 10. Mai am Sportplatz Ligist ab 11 Uhr ein Super-Kinderprogramm mit Kutschenfahrten, Kinderschminken und verschiedenen Spielen.Vize-Staatsmeister Pascal Mayer lädt zu einer interessanten Modellflugshow. Der 22-jährige Landesmeister ist auch zweifacher vize-Erupameister im Synchronkunstflug und fliegt seit seinem elften Lebensjahr. Die pagger Buam spielen auf, für die Gäste gibt es ein köstliches Spanferkel und ein großes Kuchenbuffet.