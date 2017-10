18.10.2017, 11:35 Uhr

Termine bei SozKom

Freitag, 17. November, von 19 bis 20.30 Uhr in St. Johann/H.: "Wir sind schwanger - Erwartungen, Wünsche und Unsicherheiten auf der Reise in einen neuen Lebensabschnitt.

Freitag, 24. November von 19 bis 20.30 Uhr in St. Johann: Vortrag für (werdende) Eltern und Großeltern.

Referent ist Markus Kohlbacher (Kindergarten- und Hortpädagoge, Leiter eines Kindergartens, Kinder- und Jugendbetreuer, Vater von vier Kindern). Tel. Voranmeldung bei sozKom unter 03142/20 572 oder kibe@sozkom.at. Weitere Infos auch unter sozkom.at.

Gefällt mir