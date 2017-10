Wandertage für die Gesundheit

13.10.2017, 15:38 Uhr

Am Donnerstag kann in Maria lankowitz und Voitsberg gewandert werden.

Der Nationalfeiertag ist Wandertag. In Voitsberg stehen beim Gesundheitswandertag zwei Strecken zur Auswahl. Eine führt aom ASK-Gelände zum Grafenteich und wieder zurück, die andere über Grafenteich und Kowaldstraße zum Eisnerkreuz und retour. Treffpunkt ist um 9 Uhr, wo ein gemeinsames Frühstück wartet. Der Start zur Wanderung ist um 10 Uhr.In Maria Lankowitz ist um 9.45 Uhr Treffpunkt am Schlossplatz. Der 9. Bürgermeister-Wandertag führt ab 10 Uhr zum Buschenschank Schusterbauer (Familie Oswald bietet dort Stärkungen an, außerdem warten Kastanienbraten und Unterhaltung) und entlang der Puchbacherstraße wieder nach Maria Lankowitz.