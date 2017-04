Neue Stars im Bezirk Voitsberg

27.04.2017, 09:49 Uhr

Acht Lehrlinge, 13 Meister und neun Lehrbetriebe wurden in Voitsberg ausgezeichnet.

Spannende Berufe

Moderator Thomas Weber hatte bei "Stars of Styria" in den Voitsberger Stadtsäle nicht seinen besten Abend. Das lag nicht an seiner Moderation, sondern an den Antworten seiner Befragten, die ihm teilweise in schonungsloser Offenheit - typisch für unseren Bezirk - die "Wahrheit" sagten. "Zum Glück kann ich Spaß vertragen", grinste der ORF-Steiermark-Moderator nachher.Andreas Herz, steirische Vizepräsident der Wirtschaftskammer, Regionalstellenobmann Peter Sükar und RS-Leiter Gerhard Streit vergaben an acht Lehrlinge, die ihre Lehre mit Auszeichnung absolviert hatten, 13 Meistern mit Meister- oder Befähigungsprüfung und neun Lehrbetrieben die "Stars-Urkunde". Viele Bürgermeister wie LAbg. Erwin Dirnberger, Ernst Meixner, Bernd Osprian, Engelbert Köppel und Engelbert Huber nahmen die Gelegenheit wahr, den erfolgreichen "Stars" auch persönlich - teilweise mit kleinen Geschenken - zu gratulieren. Auch LAbg. Karl Petinger war in den Stadtsälen dabei.Und da wurden einige spannende Berufe vorgestellt: So hatte sich Katja Kipperer im März dieses Jahres selbstständig gemacht, die Voitsbergerin schloss die Sattler-Meisterprüfung einschließlich Fahrzeugstaller und Riemer ab. Der Köflacher Schneidermeister Christian Sabetz ist nun auch Säcklermeister und somit Spezialist für Lederhosen. Bei Baumaschinentechniker Patrick Ruprechter von der Firma Keller in Söding-St. Johann war dessen Vater der Lehrlingsausbilder. Und Marcel Dreier von der Firma Krenhof kam als Poly-Schüler mit den Köflachern in Berührung, weil er damals mithalf, ein Elektro-Go-Kart als Schulprojekt zu bauen.Bei der Uniqa-Verlosung zog das kleine Glücksengel Sara für ihren Vater den Hauptpreis. Glücksengerl im wahrsten Sinne des Wortes.

Fachkräftemangel

Am Rande des Abends warnten Herz und Sükar vor dem Fachkräftemangel, der jetzt dazu führte, dass die Firma Herz-Binder in Bärnbach eine 10-Millionen-Euro-Investition nicht tätigen wird. Die Politik sucht eine mögliche Lösung in Form einer Stiftung.Ausgzeichnete Lehrlinge: Denise Mair und Manuela Söllner (beide Einzelhandelskauffrau Billa AG), Lukas Sidar (Tischlereitechniker bei Siegfried Frewein), Lukas Resch (Metalltechniker - Maschinenbautechnik, Holz-Her), Patrick Ruprechter (Baumaschinentechniker, Firma Keller), Marcel Dreier (Mechatroniker bei der Krenhof AG), Mariana Wiedl (Masseurin bei Kunigunde Schilling), Markus Wartinger (Mechatroniker bei Sebring)Meister oder Befähigungsprüfung: Gerhard Grasser (Pflasterer), Johannes Grinschgl (Holzbau-Meister), Markus Guggi (Kraftfahrzeugtechnik), Barbara Hojas (Friseure und Perückenmacher), Katja Kipperer (Sattler), Sarah Lackmayer, Tanja Sackl (beide Kosmetik, eingeschränkt aufs Tätowieren), Lisa lemsitzer (Floristin), Christian SAbetz (Säckler), Martin Scherz (Baumeister), Christian Wagner (Kraftfahrzeugtechnik), Isabella Walter (Zuckerbäcker), Karim Zaatar (Ingenieurbüros)