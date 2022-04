Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Ein Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel wird oftmals als der erste und wichtigste Schritt genannt, mit dem jeder zum Klimaschutz beitragen kann. Und gerade auch in Zeiten von steigenden Energie- und Treibstoffpreisen gewinnen Öffis an Bedeutung, und das eigene Auto wird öfter mal stehen gelassen.Für einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel müssen natürlich entsprechende Voraussetzungen gegeben sein bzw. es ein passendes Angebot geben. In ländlichen Regionen wie dem Waldviertel ist die Anbindung aber oftmals noch schlecht.

Obwohl das Angebot in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde, kommen jene, die nicht mit dem eigenen Auto anreisen können oder wollen, oft nur umständlich zum gewünschten Ziel – wenn überhaupt. Das Waldviertel ist außerdem österreichischer Spitzenreiter beim Kfz-Besitz (rund 700 Pkw pro 1.000 Einwohner). Von großer Bedeutung ist natürlich die Franz-Josefs-Bahn, deren Ausbau seit Jahren gefordert wird.

Daniel Schmidt

"FJB ist Lebensader unserer Region"