Sex-Beichte: Das war mein erstes Mal

Wunderschön, romantisch, aber ein wenig nervös: Waidhofner berichten über ihren ersten Sex.

BEZIRK WAIDHOFEN. Manche Momente im Leben vergisst man nie: Das erste Mal selbst ein Auto fahren, den ersten Schultag, das erste Date, das erste Mal verliebt sein. Auch wenn manche Premieren nicht mehr allzu klar in Erinnerung sind, kann sich wohl jeder noch an sein erstes Mal Sex erinnern. Für unsere Serie „So schön ist die Liebe“ berichten Waidhofnerinnen und Waidhofner von ihrem ersten Mal. Von der Aufregung, den peinlichen Pannen und der Ratlosigkeit, wie man „es“ denn jetzt wirklich macht.

Auf Wolke 7

Alkohol hilft nicht ...

Daniela Fuchs aus dem Waidhofner Bezirk berichtete über ihr erstes Mal. "Mein erstes Mal hatte ich mit 13 Jahren im Haus meiner damaligen Schwiegereltern", so Fuchs. Ihr damaliger Partner war mit seinen 20 Jahren schon ein wenig älter, jedoch auch ziemlich unerfahren, denn für beide war es das erste Mal. "Er wusste nicht, was er da so richtig tun soll, und es dauerte ewig, deshalb wurde mir ziemlich schnell langweilig", so Fuchs. Wie es schien, war ihr Partner völlig nervös, und das erste Mal war für sie ein ziemlicher Reinfall. Heute arbeitet Fuchs als Model und hat mit ihrem ersten Liebespartner keinen Kontakt mehr.Daniel Pichler aus Waidhofen lernte seine erste große Liebe spontan durch eine Freundin kennen - und war auf den ersten Blick hin und weg."Sie veränderte mein Leben komplett, und ich fühlte mich wohl bei ihr, und nach drei Monaten war es soweit. Nach einem schönen Kino-Abend und schönem Essen passierte es spontan zu Hause, und die Gefühle waren wie von Wolke 7, und es war die richtige Entscheidung." Auch wenn diese Beziehung nach drei Jahren endete, ist und bleibt sie seine große Liebe.Anders lief es bei einem unserer Leser aus einer Nachbargemeinde Waidhofens, der lieber anonym bleiben möchte, denn es tut sich die Frage auf, ob sein erstes Mal überhaupt gilt. "Mit meiner damaligen Freundin vor über 12 Jahren hatte ich mein erstes Mal. Ich wusste bereits, dass sie es für diese Nacht geplant hatte, aber sie hatte ja schon ihre Erfahrungen gesammelt, und ich musste ins kalte Wasser springen. Ich war so nervös, dass ich mich auf einer Grillparty, zu der wir eingeladen waren, komplett abgeschossen habe", so der (höchstwahrscheinlich) Entjungferte. Erinnern kann er sich nicht mehr so genau daran, und nachfragen wollte er dann doch nicht. "Das war mir dann doch zu peinlich."