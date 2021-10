Die Corona-Zahlen in Wien sinken: In den vergangenen 24 Stunden gab es 321 Neuinfektionen und einen Todesfall in Wien. Die bz gibt einen Überblick über die aktuellen Zahlen im Detail.

WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien haben die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Seit Freitag, 8. Oktober, gab es 321 Neuinfektionen und einen Todesfall.

Stand Samstag, 9. Oktober, in Wien sind seit Beginn der Pandemie 171.351 positive Testungen bestätigt.162.896 Personen sind genesen.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.447. Zuletzt ist eine Personen verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 6.008 aktive Fälle.

Die aktuell eingemeldeten Befunde beinhalten:

321 Befunde vom 8. Oktober

2 Befunde weniger vom 7.Oktober

20 Befunde weniger vom 6. Oktober

13 Befunde weniger vom 5. Oktober

11 Befunde weniger von den Tagen davor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.318 Anrufe entgegengenommen.

