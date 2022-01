Bisher gab es in Österreich 1.304.086 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 13.802 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.245.294 wieder genesen.

WIEN. In Wien ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut angestiegen. Am Mittwoch, 5. Jänner, werden in Wien 3.191 Fälle gemeldet. Das sind 1.602 mehr als am Vortag. Derzeit befinden sich 1.010 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 309 auf Intensivstationen betreut.

Verzögerung wegen technischer Probleme im EMS

Der Betrieb des Dashboards des Gesundheitsministeriums erfolgt durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und ist unter „covid19-dashboard.ages.at“ abrufbar. Das Dashboard bezieht seine Daten ausschließlich aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). Das EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements über tägliche Einmeldungen aus den Bundesländern. Diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind. Aktuell kam es im EMS zu einer Verzögerung aufgrund eines technischen Problems, das bereits behoben wurde.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.805, zwei Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 13.714 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

3.064 Befunde mehr vom 04.01.2022

157 Befunde vom 03.01.2022

2 Befunde mehr vom 02.01.2022

11 Befund weniger vom 01.01.2022

19 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 5.402 Anrufe entgegengenommen.

Impfbetrugsfälle häufen sich

Ein bis zwei Personen pro Tag möchten einen Impfpass ausgehändigt bekommen, ohne sich einen Stich gegen das Coronavirus zu holen. Einer Mitarbeiterin der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) zufolge kam es dort, wo täglich Tausende Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, vermehrt zu Impfpass-Fälschungen.

