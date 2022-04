In Wien wurden am Karsamstag, 16. April, 2.178 Corona-Neuinfektionen vermeldet. Ab heute fällt auch die 2-G-Regel bzw. die 2-G-Plus-Regel in allen Bereichen.



WIEN. Stand Samstag, 16. April 2022, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 844.596 positive Testungen bestätigt. 795.151 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 3.362, vier Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell46.083aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

2.227 Befunde vom 15.04.2022

49 Befunde vom 14.04.2022

0 Befund vom 13.04.2022

2 Befunde weniger vom 12.04.2022

47 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.781 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

