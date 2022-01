Wien hat im Österreich-Vergleich den höchsten Anteil an Singles, die zufriedensten Singles leben allerdings in Tirol. Was Menschen bei der Partnersuche besonders wichtig ist, hat eine aktuelle Studie herausgefunden.

WIEN. Fast 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind alleinstehend, die Hälfte davon seit mehr als drei Jahren. Die meisten Singles leben dabei in Wien. So haben 34 Prozent der in Wien Befragten angegeben, alleinstehend zu sein. Das hat eine repräsentative Studie im Auftrag der Online-Dating-Plattform "Parship" ergeben.

Der Impfstatus und die Einstellung zu Verschwörungstheorien ist für viele Wiener beim Dating wichtig.

Foto: Adam Nieścioruk / Unsplash

In Wien ist die Single-Quote mit 34 Prozent am höchsten, bei der Zufriedenheit der Singles nimmt Wien allerdings nur den fünften Platz ein. Die zufriedensten Singles leben in Tirol. Es scheinen sich auch immer mehr Menschen bewusst für das Single-Dasein zu entscheiden. So geben 22 Prozent der österreichischen Singles an, aus Überzeugung Single zu sein bzw. zumindest vorläufig keine Beziehung zu suchen.

Nur das Sexleben könnte besser sein

Die meisten Singles sind durchaus zufrieden mit ihrer Lebenssituation. 72 Prozent der männlichen und 71 Prozent der weiblichen Singles sind mit ihrem Leben allgemein zufrieden, auch mit der Wohnsituation und dem Job sind die meisten glücklich. Lediglich mit dem Sexleben ist die Hälfte der Singles weniger zufrieden. Nur 49 Prozent der alleinstehenden Personen sind glücklich mit dem sexuellen Aspekt ihres Lebens.

Muss man in einer Partnerschaft bei Corona einer Meinung sein?

Jeder Mensch hat vermutlich seine ganz eigenen Vorstellungen von seinem Traumpartner oder seiner Traumpartnerin. Ein Aspekt der offenbar immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Impfstatus. Den Wienern ist das im Vergleich zu den anderen Bundesländern am wichtigsten. Für 23 Prozent der Wiener Singles ist es bei der Partnersuche relevant, ob das Gegenüber geimpft ist oder nicht.

"Die meisten Singles wünschen sich eine Partnerschaft und haben sehr klare Vorstellungen davon, wie der Partner bzw. die Partnerin sein sollte - das hat Vor- und Nachteile. Sich mit seinen Ansprüchen auseinanderzusetzen ist durchaus empfehlenswert, man sollte dabei allerdings nicht in die Perfektionsfalle tappen und offen für Neues sein." – Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Auch die Einstellung zu Verschwörungstheorien kann derzeit ein Date zu einer unangenehmen Sache werden lassen. So ist es 27 Prozent der Wiener Singles wichtig, dass der potenzielle Partner Esoterik und Verschwörungsmythen ablehnt. Dieser Aspekt ist nur den Oberösterreichern noch wichtiger, dort ist die Einstellung zu Verschwörungsmythen für 30 Prozent der Befragten wichtig.

