Zu ihrem 95. Geburtstag wurde Erika Freeman jetzt ihre Österreichische Staatsbürgerschaft von Bürgermeister Michael Ludwig verliehen. Die berühmte Psychoanalytikerin war mit zwölf Jahren vor dem Nationalsozialismus in die USA geflüchtet.

WIEN. Erika Freeman ist wohl die bekannteste Psychoanalytikerin der Welt und war mentale Stütze von Hollywoodlegenden wie Marilyn Monroe, Marlon Brando oder Woody Allen. Jetzt wurde ihr – zu ihrem 95. Geburtstag – die österreichische Staatsbürgerschaft im Wiener Rathaus von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreicht.

Freeman wurde am 1. Juli 1927 in Wien als Erika Polesciuk geboren und musste im Alter von zwölf Jahren als Jüdin vor den Nazis in die USA flüchten. Ihre Mutter überlebte die Judenverfolgung in Wien als "U-Boot", starb aber am 12. März 1945 bei der Bombardierung des Philipphofs kurz vor Kriegsende. Ihr Vater war Sozialdemokrat und konnte aus dem KZ Theresienstadt nach Schweden fliehen. Erst 1946 erfuhr er, dass seine Tochter überlebt hatte.

Mentale Stütze für US-Stars

In den USA studierte Erika Freeman Psychologie an der Columbia University, wo der ebenfalls aus Wien geflohene Psychoanalytiker und Freudschüler Theodor Reik einer ihrer Lehrer war. Es folgte eine beispiellose Karriere, die sie ab den 1970er Jahren auch zum Dauer-Gast in US-Talkshows und als Kommentatorin und Expertin für Psychoanalyse machte.

Aber auch in Hollywood machte sie sich einen Namen. So war sie Beraterin von Stars wie Marilyn Monroe, Marlon Brando oder Woody Allen. Auch die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir schätze sie als Beraterin.

Seit den 2000er-Jahre engagiert sich Freeman als Zeitzeugin gegen das Vergessen und kam mit dem Projekt „A Letter To The Stars“ immer wieder in ihre alte Heimat Österreich zurück. Zuletzt war sie im Mai als Festrednerin beim "Fest der Freude" am Wiener Heldenplatz zu Gast.

Staatsbürgerschaft für NS-Opfer

Überlebende und Nachkommen von Opfern des NS-Regimes können seit 2019 die Österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Sämtliche Verfahren werden von der MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) in Wien abgewickelt. Dabei arbeitet diese mit dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und der Israelitischen Kultusgemeinde Wien zusammen.

Auf diese Weise haben seither 14.903 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft wiedererlangen. Insgesamt sind bisher 23.620 Anträge in der MA 35 eingelangt.

