Weil in Wien zuletzt vermehrt geflüchtete Menschen aufgegriffen wurden – die bz berichtete – startet die Polizei für Oktober eine Schwerpunktaktion, um der Schlepperkriminalität Einhalt zu gebieten. Am Donnerstag wurden vermehrt Transporter und Lkw in Wien kontrolliert.

In Favoriten wurden in den letzten Tagen und Wochen mehr als hundert Flüchtlinge aufgegriffen. Der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität, Gerald Tatzgern, bestätigte gegenüber dem ORF, dass insbesondere im September ein ungewöhnlich starker Anstieg bei den Aufgriffen von Flüchtlingen in und rund um Wien beobachtet wurde.

Reaktion auf starken Anstieg an Aufgriffen

Jetzt soll der Kontrolldruck in Wien erhöht werden. Wie die Polizei der bz bestätigte, handelt es sich bei den Schwerpunktaktionen um eine Maßnahme mehrerer Bundesländer, um die Schlepperfahrzeuge bereits in der Peripherie von Wien zu stoppen.

Schlepper ändern Taktik

Weil die Kontrollen im Burgenland inzwischen so weit verstärkt wurden, dass ein Überqueren der Grenze zu Fuß kaum möglich ist, dürften die Schlepper ihre Strategie geändert haben. Laut Medienberichten vermuten die Behörden, dass nun vermehrt Flüchtlinge in Fahrzeugen über die Grenze und anschließend sofort nach Wien gebracht werden. Das soll mit verstärkten Kontrollen verhindert werden.

