Beim Familienausflug des MGV Wolfsberg kam es zur Ehrung von Altobmann Johann Gritsch.

WOLFSBERG. Im Juli waren Sänger des Männergesangsvereins (MGV) Wolfsberg mit Frauen und Freunden auf der Alm unterwegs. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, um runde Geburtstage nach zu feiern und Johann Gritsch zu ehren.

40-jährige Mitgliedschaft

Bereits am 12. Februar 2020 beschlossen die Sangesbrüder des MGV Wolfsberg, Altobmann Johann Gritsch die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Ausschlaggebend dafür war seine Treue und sein außergewöhnlich gedeihliches Wirken für den MGV. Ehrenobmann Manfred Gosch ließ die 40-jährige Mitgliedschaft von Gritsch Revue passieren, wobei die Gestaltung des "Fest der Sinne", das Gausingen, das 160-Jahr-Jubiläum sowie die Übersiedelung des Vereinslokales auf den Hohen Platz besonders hervorgehoben wurden.

Die Ehrenurkunde, die der ehemalige Sangesbruder Dieter Wieltsch gestaltete, beweist die Ehrenmitgliedschaft und wurde im Zuge des Festaktes feierlich überreicht.

Aktuelles Vereinsgeschehen

Die Corona-Krise machte den Sängern einen Strich durch die Rechnung, da zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden mussten: Das Josefi-Singen am Josefsberg, die Hauptandacht an der Markuskirche, der Ostermarkt am Rathausplatz/Hoher Platz, das Muttertags-Singen und viele weitere Auftritte fielen dem Virus zum Opfer. Mittlerweile gab es aber wieder Zusammenkünfte: Beim MGV-Familienausflug auf der Saualpe konnten die Sänger einige Geburtstage nachfeiern und die Ehrung durchführen. Der erneute Probenstart ist für 10. September 2020 anberaumt.