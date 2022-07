Ein moderner Bau soll den Zwettler Hauptplatz langfristig aufwerten und für mehr Frequenz sorgen.

ZWETTL. Das "Juwel" – so wird das neue Stadtcafé am Hauptplatz neben dem Hundertwasserbrunnen heißen – von Julia und Stefan Fidi-Weißenhofer soll schon bald die Zwettler Innenstadt bereichern und für mehr Frequenz am Platz sorgen.

Fokus auf regionalem Angebot

Bei einer Präsentation stellten die angehenden Jungunternehmer ihre Visionen vor. Neben einem modernen Bau, der 35 Sitzplätze im Innenbereich sowie zusätzlich Platz auf der Terrasse bieten soll, wird kulinarisch vor allem auf Regionalität geachtet. Neben Frühstücksangeboten werden sich auch Bio-Eis, Snacks ebenso wie gesunde kleine Gerichte auf der Speisekarte wieder finden. "Wir werden einiges ausprobieren und sind da auch sehr spontan", so Julia Fidi-Weißenhofer.

Sowohl beim Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl, Franz Mold (ÖVP) sowie den Klubobleuten Erich Stern (ÖVP), Silvia Moser (Grüne), Ewald Edelmaier (FPÖ) und Emmerich Temper (SPÖ) war die Freude über das bevorstehende Projekt einhellig.

Mit Bedacht auf den Platz mit dem Hundertwasserbrunnen sowie einem durchdachten Vorgehen was die Objektplanung betrifft, werden alle Vorgaben von diversen offiziellen Stellen eingehalten.

Im Idealfall wird bereits im Herbst gebaut - sollte es Einsprüche geben, könnte sich die rund zweimonatige Bauphase auch noch ins nächste Frühjahr verschieben. "Wir sind jedenfalls jederzeit bereit", so Julia und Stefan Fidi-Weißenhofer.