Patrick Fitzinger (Waldenstein), Johannes Gratz (Böheimkirchen), Markus Stocklasser (Windigsteig) und Fritz Rautner (Langenlois) vom RC Raiba Kosmopiloten Zwettl nahmen am 4er-Mannschaftszeitfahren von Stadl-Paura zur Großalm über 37 Kilometer teil.

ZWETTL. Obwohl im Vorfeld kein gemeinsames Training möglich war, stellten sich die vier mit ihren unterschiedlichen Stärken optimal aufeinander ein. Das Team fuhr bei strömendem Regen ein gleichmäßig hohes Tempo und auf dem gefürchteten Schlussanstieg zur Großalm mit Steigungen von bis zu 13 Prozent feuerten sie sich gegenseitig an, um die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. In einer Zeit von 56:48 min (39,5 km/h) belegten sie in einem großen Starterfeld den 5. Platz.

Für Johannes Gratz war es gleichzeitig der letzte Belastungstest vor seinem großen Rennen, der RAA Challenge rund um Oberösterreich über 500 Kilometer am 11. August.