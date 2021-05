Nach der erfolgreich überstandenen Vorrunde in Oberndorf bei Salzburg ging es für die U18-Mannschaft des SPU Sparkasse Zwettl Volleyballteams in der Gruppenphase der Staatsmeisterschaften nach Eisenerz in der Steiermark. Dort warteten mit der SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz und PSV VBG Salzburg die Nachwuchsteams zweier Vereine der ersten Bundesliga als Gegner.

ZWETTL. Trotz der über dreistündigen Anreise startete das Team gut in das erste Spiel gegen Salzburg und hielt über weite Strecken des ersten Satzes einen Vorsprung von bis zu fünf Punkten. Gegen Ende des Satzes schlichen sich jedoch einige Unkonzentriertheiten ein und die Gegnerinnen schafften den Ausgleich zum 24:24. Erst der fünfte Satzball zum 26:24 konnte schließlich zur Satzführung genutzt werden.

Ganz anders präsentierte sich das Team in Durchgang zwei. Hochkonzentriert in Annahme und Verteidigung und mit sehenswerten Angriffen ließen sie den Salzburgerinnen keine Chance mehr und holten mit einem 25:6 den Matchsieg.

Erzbergmadln zu stark

Dass das Spiel gegen die Erzbergmadln nicht so laufen würde, wusste man bereits vor dieser Runde. Die im Bewerb als Nummer 1 gesetzten Akademiespielerinnen, allesamt bereits in der zweiten Bundesliga tätig, zeigten sich nur zu Beginn von der Gegenwehr überrascht. Bis Mitte des ersten Satzes lagen die Zwettlerinnen sogar in Führung, dann ließ das Heimteam allerdings nur mehr wenig zu und holte sich das Spiel überlegen mit 2:0.

Leider endete damit auch die Saison für das Zwettler Team. Mit Platz 9 bei den Österreichischen Meisterschaften darf man aber durchaus positiv bilanzieren.

Endstand in der U18-Staatsmeisterschaft

1. TSV Sparkasse Hartberg

2. volley16wien

3. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt

4. TI-abc-fliesen-volley

5. VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt

6. SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn

7. SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz

8. VC Raiffeisen Dornbirn

9. SPU Sparkasse Zwettl Volleyballteam

10. VB NÖ Sokol

11. ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg

12. TUS Bad Radkersburg

13. UVC Holding Graz

14. SU inzingvolley

15. blum VBC Höchst

16. hotVolleys Wien

17. USV FIDAS Volleys Jennersdorf

18. SG Brückl hotvolleys/TVolley St.Veit

19. Volleycats Traiskirchen

20. SG Prinz Brunnenbau Volleys Perg

21. PSV VBG Salzburg

22. SG Union Woerle Henndorf/UVV Seekirchen

23. VC Tirol

24. Raiffeisen VC Wolfurt

25. ASKÖ Volley Eagles Villach

26. Sportunion Südstadt

27. SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen

28. SG VBC Weiz/GSV St. Radegund

29. Union Leibnitz

30. VCU Wr. Neustadt

31. Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland

32. UVC Bruck/Mur

33. RB Speedvolley Grafenstein/ASVÖ

34. SG HIB Volley/SSV HIB Liebenau