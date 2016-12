Lange Einkaufsnacht im Lichterglanz

09.12.2016, 13:23 Uhr

Feuriges und Besinnliches begleitete die Lange Einkaufsnacht am Deutschlandsberger Hauptplatz und im salto fachmarktzentrum.

DEUTSCHLANDSBERG. Am Mittwoch vor dem Feiertag erstrahlte die Stadt Deutschlandbserg ganz besonders zur Adventzeit auf. Bei der "Langen Einkaufsnacht im Lichterglanz" waren vorweihnachtliche Stimmung bei Shopping-Erlebnis am Hauptplatz und im salto fachmarktzentrum groß geschrieben. Mit dem Weihnachtsbummelzug konnte man dabei bequem und ohne Parkplatzsuche zwischen diesen Einkaufs-Stätten hin und her pendeln und dabei neben vielen Angeboten in den Geschäften auch dem Erlebnis fröhnen.

Zug um Zug ins Shopping-Vergnügen

Ob die Modelleisenbahn in der Schweighofer-Passage, die indianische Band "Pachakuti", die Adventgalerie oder das Christkindl-Postamt mit Wichtel-Werkstatt am Hauptplatz oder die "Feuersterne" im salto fachmarktzentrum, da war für jeden etwas dabei.Fotos: Elisabeth Korbe und Heribert Sagmeister