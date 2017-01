Musik-NMS Eibiswald lädt ein

11.01.2017, 10:53 Uhr

Am 1. Februar findet an der Muik Neuen Mittelschule der "Tag der offenen Tür" statt.

EIBISWALD: Der „Tag der offenen Tür“ an der Musik-NMS Eibiswald findet am Mittwoch, dem 1. Februar in der Zeit von 8 bis 11.15 Uhr statt, um die Schule mit ihrem Angebot und ihrem Leitbild besser kennen zu lernen. Angesprochen sind alle Schülerinnen und Schüer, die derzeit die 4. Klasse Volksschule besuchen. Alle interessierten Kinder treffen sich um 8 Uhr im Musikraum. Dort findet eine Gruppeneinteilung statt und dann geht es auch schon los!Workshops begleiten durch das ganze Schulhaus und zeigen die Besonderheiten dieser Schule. Die jungen Leute erleben Musik, Fußball, Volleyball, Informatik, kreatives Gestalten sowie allerlei rund ums Experimentieren und Forschen.



Informationsabend für interessierte Eltern und Schüler

Am Donnerstag, dem 2. Februar findet um 19 Uhr im Musikraum der Musik-NMS Eibiswald ein Informationsabend für Eltern und Schüler der nächstjährigen 1. Klassen statt."Gerne präsentieren wir Ihnen an diesem Abend die Inhalte, Bildungsaufgaben und Schwerpunkte unserer Schule", so Dir. Walter Strametz.